hôpital psy de Münsingen (BE): Des médecins sirotent de l’alcool devant des patients en sevrage

La consommation d’alcool est pourtant interdite dans l’enceinte du centre psychiatrique de Münsingen… sauf lorsqu’il s’agit de fêtes du personnel de santé qui ont fréquemment lieu sur le site hospitalier, où bière et vin coulent à flots. La dernière en date a eu lieu samedi pour le 25ème anniversaire de la fondation Wohnhaus Belpberg. Seul hic: ces festivités ont lieu en face du service des addictions et de désintoxication où résident des patients, dont certains sont dépendants à l’alcool. «Quand je vois des gens qui en consomment, cela m’influence négativement», confie Timo*, l’un des résidents qui avait récemment terminé son sevrage. Après une de ces manifestations, il a fait une rechute: «J’ai dû me procurer de la bière et du gin le lendemain. J’avais 1,4 pour mille d’alcool dans le sang.»