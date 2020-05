Vaud-Valais

Hôpital Riviera-Chablais dans la tourmente

Les cantons de Vaud et Valais ont ordonné un audit sur l'état des finances de l'établissement qui accueille des patients depuis l'automne dernier.

L'hôpital Riviera-Chablais (HRC) affronte de graves difficultés financières. Vaud et Valais ont ordonné un audit. Ils vont accorder une garantie d'emprunt de 80 millions pour assurer la viabilité financière à court terme de l'établissement qui a ouvert en automne dernier à Rennaz (VD).

«La situation financière est aujourd'hui grave», a déclaré mercredi devant la presse la conseillère d'Etat vaudoise Rebecca Ruiz. L'hôpital devrait boucler l'année 2019 sur un déficit de 17,9 millions de francs, alors que six millions étaient prévus.

«Ces chiffres ne nous sont connus que depuis quelques jours. Nous savions que le déficit serait plus important que prévu. Mais nous n'imaginions jamais que ce serait à ce point-là», a poursuivi la ministre.

D'après l'hôpital, des activités planifiées n'ont pas pu avoir lieu en raison du déménagement reporté de mai à novembre. L'an dernier, le HRC avait déjà reçu un soutien exceptionnel de Vaud et du Valais à hauteur de 15,5 millions pour frais de déménagement et de pré-exploitation, a relevé Mme Ruiz.

Déficit aussi en 2020

De même, les coûts de construction ont pris l'ascenseur. Estimé à 353 millions en 2012, le coût final global devrait finalement atteindre près de 440 millions de francs, selon l'HRC. «Ce montant définitif reste à consolider et à confirmer», a précisé Rebecca Ruiz. «Il s'agira de comprendre comment de tels écarts ont été possibles».

Emprunt sans garantie

Payer les salaires

Pour permettre au HRC de faire face à ses obligations financières, les gouvernements vaudois et valaisans souhaitent octroyer une garantie temporaire de 80 millions de francs, à charge pour trois quarts du canton de Vaud et un quart du Valais.

Le Conseil d'Etat valaisan s'est d'ores et déjà prononcé favorablement sur sa part de 20 millions. La garantie définitive sera présentée aux deux parlements d'ici début 2021 au plus tard, lorsque les coûts finaux et l'ampleur des problèmes de trésorerie seront connus.