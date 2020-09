Zurich : Hôpital universitaire: le chef de la chirurgie cardiaque s’en va

Francesco Maisano quitte l’établissement avec effet au 28 février prochain après un scandale de conflit d’intérêts et de fraude scientifique. Le lanceur d’alerte doit aussi partir.

Enquêtes externe et pénale

Le principal intéressé a été démis de ses fonctions en juillet et une plainte a été déposée contre lui par l’USZ. En l’occurrence, l’hôpital lui reproche d’avoir accédé au système informatique et d’avoir modifié des données malgré sa mise en congé et l’enquête en cours.

«Ramener le calme nécessaire»

Le retour au travail attendu du dénonciateur de l’affaire et du chef de clinique a entraîné une division au sein de l’équipe de chirurgie cardiaque, déplore l’USZ jeudi dans un communiqué. «Cette situation n’est plus tolérable», écrit-il. «La direction de l’hôpital et le conseil de l’hôpital ont donc décidé que les chemins devaient se séparer» pour «ramener le calme nécessaire» et pouvoir «continuer à garantir entièrement la qualité des prestations à nos patients».