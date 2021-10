Enquête de «Monsieur Prix» – Hôpitaux: des tarifs «excessifs» facturés aux complémentaires

Monsieur Prix s’est prononcé et affirme que les hôpitaux surfacturent aux assurances complémentaires. «Il y a tout lieu de douter que le surcoût des prestations supplémentaires fournies par les hôpitaux par rapport à celles prises en charge par l’Assurance obligatoire des soins (AOS), qui englobent déjà le coût des opérations, de l’hébergement et des soins infirmiers, se justifie», peut-on lire dans la newsletter du Surveillant des Prix publiée mardi.

«Il existe des indices clairs et irrécusables montrant que les tarifs des assurances complémentaires sont excessifs sur une large palette de prestations et ce dans toute la Suisse. Cela se traduit par des primes de l’assurance complémentaire privée et semi-privée exagérément élevées et difficilement justifiables dans notre pays», conclut-il.