Covid à Genève : Horaire réduit du Léman Express: mesure prolongée

En raison des absences dues à la pandémie, au sein du personnel, les CFF revoient à la baisse la cadence du RER transfrontalier. Et ce, jusqu’au 25 janvier.

Une réduction des horaires du Léman Express avait été annoncée la semaine dernière pour une durée de trois jours, soit durant le weekend passé. Les CFF ont indiqué lundi que le réseau ferroviaire transfrontalier allait finalement devoir ralentir la cadence jusqu'au 25 janvier. Un effet de la pandémie et plus particulièrement de la vague Omicron. «Les absences pour cause de maladie sont en augmentation et la situation est de plus en plus tendue, a signalé la régie. Dans certaines unités, il n'y a plus de réserves de personnel.»