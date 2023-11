Horaires à rallonge pour ceux qui nettoient les bus de TransN

Une entreprise de nettoyage est dans le collimateur du syndicat Unia, qui a dénoncé cette semaine des faits qui semblent appartenir à un autre temps. La société Samsic Facility est partenaire de l’entreprise de transports publics neuchâtelois TransN, dont elle assure le nettoyage des bus. Et il semble courant que les employés attachés à cette tâche cumulent les heures supplémentaires, effectuant des semaines de 50 ou 60 heures, avec un triste «record» de 84 heures en une semaine, rapporte «Arcinfo» .

Une situation que Samsic Facility ne semble pas considérer comme problématique, assurant avoir payé toutes ces heures supplémentaires aux salariés. Le syndicat reconnaît que c’est bien le cas, mais il s’insurge du fait que l’employeur ne tienne pas compte de l’effet de ces horaires à rallonge sur la santé physique et psychique des employés concernés. Interpellée à ce sujet, TransN indique avoir rappelé à son sous-traitant qu’il se devait de respecter la loi et la CCT et que, selon les vérifications menées par la compagnie, rien ne montrait que ce ne soit pas le cas. Si les faits dénoncés par Unia étaient avérés, TransN a affirmé vouloir prendre des mesures concrètes.