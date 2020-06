CFF

Horaires de trains modifiés en juillet

Des travaux en gare de Morges nécessitent la modification de certains horaires et le remplacement des trains régionaux par des bus durant les 3 premiers week-ends de juillet.

Les 3 premiers week-end de juillet

Les travaux d’entretien et de renouvellement des voies, des aiguillages et des lignes de contact ont pour but d’assurer la fiabilité et la sécurité des installations. Ils entraîneront des modifications des horaires des trains durant les week-ends du 3 au 5, 10 au 12 et 17 au 19 juillet, écrivent les CFF lundi.