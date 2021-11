Votations à Genève – Horaires des commerces: la question est loin d’être close

L’ouverture des magasins trois dimanches par an, à l’essai depuis 2019, ne pourra pas se faire sans l’élaboration d’une CCT étendue.

«Nous allons continuer de nous battre pour préserver les commerces, dont beaucoup sont en mode survie», a annoncé Vincent Subilia, directeur de la Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève. Si le peuple a rejeté à 54% la révision de la loi qui prévoyait la fermeture des magasins une heure plus tard le samedi et pérennisait leur ouverture trois dimanches par année, la question est loin d’être réglée pour les milieux patronaux.