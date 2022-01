Transports publics – Horaires perturbés en raison du manque de personnel

La pénurie de personnel due à la pandémie a désormais des conséquences sur les transports publics dans plusieurs villes romandes. Dès lundi prochain, les Transports publics fribourgeois (TPF) adaptent l’horaire des lignes de bus 2 et 5 de l’Agglomération de Fribourg de manière temporaire: ces lignes circuleront avec une cadence réduite à 10 minutes au lieu des 7,5 minutes habituelles du lundi au vendredi. Cette adaptation de l’offre découle des effets de la crise sanitaire et répond au manque de personnel, explique les TPF dans un communiqué. Cette mesure s’applique en l’état de la situation, jusqu’à nouvel avis. Ainsi, les voyageurs sont invités à consulter l’horaire en ligne avant tout déplacement et de s’informer de l’évolution de la situation sur le site tpf.ch .

Les trains aussi

Les CFF informent d’une situation de plus en plus tendue, avec des absences pour cause de maladie en augmentation. Dans certaines unités, il n’y a plus de réserves de personnel. Les horaires doivent être allégés dans la région genevoise. Ainsi, les trains Léman Express des lignes L2 et L4 sont supprimés entre Coppet et Annemasse les samedi 8, dimanche 9 et lundi 10 janvier. Les clients pourront emprunter les liaisons maintenues à l’horaire: les trains Léman Express circulent ainsi à la cadence d’un train chaque demi-heure au lieu de chaque quart d’heure entre Coppet et Annemasse, précisent les CFF dans leur communiqué. Les Regioexpress circulent, eux, normalement (deux trains par heure) entre Coppet et Annemasse. Cet allégement de l’horaire devrait permettre d’éviter des suppressions de trains de dernière minute dues à des absences maladie.