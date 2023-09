Meta étend son métavers Horizon Worlds aux mobiles et au web

Le jeu «Super Rumble» s’étend au-delà de la réalité virtuelle. Meta

«Le métavers doit être accessible à tous, quel que soit l’appareil utilisé», estime Meta dans un communiqué publié jeudi sur son site. Près de deux ans après avoir ouvert les portes de son monde virtuel Horizon Worlds, le groupe de Mark Zuckerberg ne perd pas l’espoir de peupler son monde immersif en étendant sa plateforme sociale au-delà de la réalité virtuelle et des casques dédiés Quest. La maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp, a annoncé son arrivée sur mobiles et sur les navigateurs web en accès anticipé. «Bien que les casques Quest soient le moyen le plus immersif d’accéder au métavers, nous pensons qu’il devrait y avoir plusieurs points d’entrée», fait savoir la firme technologique.

D’abord sur Android et le web

«Pour commencer, un petit nombre de personnes peut maintenant accéder à Super Rumble (ndlr: un jeu de tir) via l’application Meta Quest sur Android, avec un déploiment sur iOS dans les semaines à venir», explique Meta qui a ouvert les inscriptions à sa liste d’attente.

À l’instar de la version de Horizon Worlds pour la réalité virtuelle, celle pour mobiles et navigateurs web accessible à l’adresse horizon.meta.com est également gratuite et accessible aux personnes âgées de 13 ans et plus dans les régions où le service est disponible, indique Meta. «Que vous souhaitiez voir quand vos amis sont en ligne et les rejoindre en déplacement, inviter un ami qui n’a pas de casque à se rencontrer facilement ou partager le plaisir, cette nouvelle version de Worlds sur écran plat est un excellent moyen de tenir à distance le FOMO (ndlr: acronyme de «fear of missing out», à savoir «la peur de rater quelque chose»)», écrit encore le groupe technologique.

Il explique qu’étant en cours de déploiement, la nouvelle version pourrait ne pas être encore disponible. «L’accès anticipé sera progressivement étendu à un plus grand nombre de personnes au fur et à mesure que nous recueillons des commentaires et que nous faisons évoluer l’expérience», ajoute-t-il.