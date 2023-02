Ville de Genève : Horloge «fleurie» de détritus pour la défense du climat

Pour dénoncer la surconsommation et la pollution, des activistes ont disposé des vêtements et du plastique sur le monument. Sans l’endommager, a noté la Ville.

Le tableau que promeuvent généralement les campagnes pour vanter les beautés de Genève était loin de la réalité, mardi, au jardin Anglais. L’horloge fleurie était jonchée de vêtements, de bouteilles et de sacs en plastique, ainsi que de charbon. Il s’agissait d’une action des militants pour le climat d’Extinction Rebellion. «Vers 13h40, nous avons interpellé deux personnes, a précisé Alexandre Brahier, porte-parole de la police cantonale. Elles ont été ensuite libérées.»

Pas de plainte, a priori

Les déchets ont été disposés sur l’herbe, en évitant de toucher aux fleurs et au cadran. «Il n’y a pas eu de dégât, ni sur les arrangements, ni sur la machinerie du site, relève Anne Bonvin-Bonfanti, chargée de communication au Département municipal de l’environnement. Il n'est donc pas prévu que la Ville dépose plainte.» Les autorités ont été averties de l’opération des activistes via l’alarme du système de détecteur de mouvement qui cerne l’horloge fleurie. «Ce dispositif est en place depuis plus de cinq ans, précise la communicante. Il a été installé à la suite d’une série de déprédations qui ont visé les lieux.»