Moscou – Horloger victime collatérale des sanctions helvétiques

Élus divisés

Les membres de la CPE ne sont pas tous sur la même longueur d’onde. «Cette guerre économique est déjà en cours et la Suisse y aurait de toute façon été entraînée, estime le socialiste Fabian Molina. Quand un État souverain est envahi, il faut décider de quel côté on se trouve et la Suisse a pris la bonne décision», poursuit-il. Pour Elisabeth Schneider-­Schneiter (Centre), la Suisse fait de la neutralité active et «l’action contre Audemars Piguet montre que la Russie a renoncé à tout État de droit».