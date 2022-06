Péréquation entre cantons : Hormis Genève, les Romands vont continuer à toucher des millions

La Confédération a dévoilé ses calculs pour la répartition intercantonale d’une partie des ressources financières. Tableau contrasté pour les cantons romands.

La solidarité intercantonale a été déterminée pour 2023: l’Administration fédérale des finances a calculé la nouvelle répartition de la péréquation financière. Chaque année, la Confédération et les cantons aux revenus les plus robustes soutiennent ceux qui le sont moins. L’État fédéral donne, en outre, un coup de pouce à ceux qui ont des charges plus élevées, par exemple pour des infrastructures dont tout le monde bénéficie. On parle ici des cantons avec de grands centres urbains, ou ceux avec des topologies du territoire coûteuses en entretien.

Zoug, Zurich, Schwytz et Genève donnent

Genève est lui aussi contributeur et non receveur. L’an prochain, la facture est établie à 172 millions, c’est-à-dire 22 millions de plus qu’en 2022, ce qui, au fond, est presque une bonne nouvelle: plus on va bien, plus on paie.