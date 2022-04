FRAYEUR AUX USA : Hors de contrôle, sa Tesla reste bloquée à 130 km/h sur l'autoroute

Un automobiliste californien s'est fait une grosse frayeur il y a quelques jours, lorsque les commandes de sa voiture n'ont plus voulu répondre.

Plusieurs sites relaient la mésaventure vécue il y a quelques jours par un automobiliste californien sur l'autoroute. Javier Rodriguez se trouvait au volant de sa Tesla Model 3 sur l'autoroute 10, vers l'Ouest, lorsque les commandes de sa voiture se sont mises à dysfonctionner. Le conducteur roulait à ce moment-là à 83 mph, soit un peu plus de 130 km/h. Malgré plusieurs tentatives pour réduire sa vitesse, Javier Rodriguez a dû se rendre à l'évidence: sa Tesla ne répondait plus à ses sollicitations. Après plusieurs essais, l'automobiliste a finalement réussi à freiner, en actionnant la pédale de freins, avant de se garer sur la bande d'arrêt d'urgence et de couper le moteur.