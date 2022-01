Une fusée de SpaceX s’écrasera sur la Lune

Espace : Hors de contrôle, une fusée de SpaceX va s’écraser sur la Lune

Une fusée de type Falcon 9, lancée de Floride en 2015, heurtera la face cachée de la Lune dans cinq semaines. Les scientifiques du monde entier sont aux aguets.

La fin est proche pour l’une des fusées de SpaceX. Après avoir passé près de sept ans dans l’espace, Falcon 9 est, selon les scientifiques, sur le point d’entrer en collision avec la Lune. Lancée depuis la Floride en 2015 par la société spatiale d’Elon Musk, elle faisait partie de la première mission ayant lieu hors de l’orbite terrestre, visant à envoyer un satellite météorologique pour un voyage d’un million de kilomètres, relate The Guardian .

Impact le 4 mars

Bill Gray, qui développe un logiciel permettant de suivre les objets spatiaux, les astéroïdes, les planètes mineures et les comètes, a déclaré que l’étage supérieur de Falcon 9 allait très probablement heurter la face cachée de la Lune, près de son équateur, dans cinq semaines. L’analyste de données a déclaré dans un récent billet de blog que l’objet «a effectué un survol lunaire rapproché le 5 janvier et il fera un impact certain le 4 mars 2022.» Il s’agira selon lui «du premier cas intentionnel de débris spatial frappant la lune.»