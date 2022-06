Bryce Dallas Howard ne quittera pas la comédie

Quatre ans après «Jurassic World: Fallen Kingdom», la saga est de retour avec un nouveau film, «Le monde d’après», au cinéma dès le 8 juin 2022. L’Américaine Bryce Dallas Howard, 41 ans, y joue une nouvelle fois Claire Dearing, aux côtés du jeune père Chris Pratt et de la nouvelle venue DeWanda Wise .

Il n’y a jamais eu autant de dinosaures à l’écran. On en voit dans la neige, dans la ville… Il y a beaucoup de personnages, car l’intrigue est beaucoup plus étendue que dans les films précédents, dans lesquels l’action se limitait à un seul lieu, comme une île. «Le monde d’après» est une expérience unique.

Si, très. Nous avons tous été en quarantaine en arrivant à Londres, mais nous nous soutenions à distance. Je me réveillais souvent le matin avec des messages de Laura Dern, Chris Pratt, Jeff Goldblum. Dès le premier jour de tournage, nous étions en cercle restreint et nous vivions seulement entre nous pour éviter le virus, avec l’interdiction formelle de sortir ou d’approcher d’autres personnes.

Vos enfants, Theodore, 15 ans, et Beatrice, 10 ans, sont-ils des fans de dinosaures?

Oui, mais ils n’avaient jamais vu les films auparavant. Nous avons regardé la saga des «Jurassic Park» en famille avant mon départ de la maison, pour leur expliquer pourquoi j’allais partir loin d’eux aussi longtemps. Ils comprennent à présent les avantages et les inconvénients d’avoir des parents artistes (ndlr: le mari de l’actrice est le comédien Seth Gabel). L’avantage est que je suis très présente quand je ne tourne pas.

Non, mais j’espère pouvoir alterner les deux en fonction des projets. J’aime réaliser des épisodes de «The Mandalorian», car c’est avant tout une histoire d’amour entre un père et son fils. Mando s’est pris d’affection pour ce bébé yoda et le protège comme s’il était son enfant. Mais hors de question d’arrêter mon job d’actrice. J’espère continuer à recevoir des propositions.