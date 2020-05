Un horticulteur voit rouge chez le géant orange

Contacté par «20 minutes», Tristan Cerf, le porte-parole de la Migros, annonce que le géant orange fait marche arrière par gain de paix. Voici in extenso sa déclaration. «Nous comprenons la frustration de cet horticulteur. La fermeture des magasins a été décidée par le Conseil fédéral. Migros aussi a dû fermer certains secteurs de vente comme les Do it+garden, les Melectronics et les SportXX. Certaines catégories de produits peuvent être vendues avec l'aval des polices cantonales du commerce. Cela a donné lieu à un certain bordel. Ce qui est autorisé dans certains cantons ne l'est pas dans d'autres. Or, la Coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg est présente sur cinq cantons. C'est très compliqué. D'autant plus que la police neuchâteloise a souvent changé ses autorisations notamment sur la vente de livres et de plantons. Pour apaiser la situation, nous avons suspendu provisoirement la vente de plantons dans les magasins de la coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg.»