Fully: Horticulture, le plus gros producteur ferme ses portes

L’entreprise fulliéraine Granges et Guenot s’étendait sur onze hectares, l’équivalent d’une quinzaine de terrains de foot. Elle employait 40 personnes à l’année et jusqu’à 100 au printemps. Elle était également le plus important producteur de Suisse, dans le domaine de l’horticulture. Mais tout ça, c’est fini. À la mi-juillet, la société a cessé ses activités, explique «Le Nouvelliste». Ses nombreux clients - parmi lesquels des jardineries, des paysagistes, des fleuristes, des collectivités publiques, des hôtels et surtout les magasins Jumbo – devront donc rapidement se trouver de nouveaux fournisseurs pour leurs plantes, fleurs et plantons.