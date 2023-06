Hoshi dévoile un message ultraviolent qu’elle a reçu

Le 11 juin 2023, la chanteuse de 26 ans a publié sur Twitter un message d’une rare violence qu’elle a reçu peu après le procès. Dans le texte, un homme aligne les insultes homophobes et antisémites, menace Hoshi de viol et de lui crever un œil et lui ordonne de se suicider. «Je souris et je continue de faire mon métier, mais je suis clairement en danger en permanence et je ne vous cache pas que c’est fatigant parfois, a commenté l’artiste. Je continue de regarder mes messages de temps en temps parce que je veux garder ce lien avec vous.»