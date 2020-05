Paris

Hoshi face à un nouveau combat

Après avoir été victime d’homophobie, la chanteuse connaît des problèmes de surdité qui pourraient mettre sa carrière en péril.

Alors qu’elle fait son retour avec son deuxième album, «Sommeil Levant», sorti en mars 2020, Hoshi doit faire face à une épreuve de taille. La chanteuse française de 23 ans connaît des problèmes de surdité. «J’ai perdu 40% de mes capacités auditives à cause d’une malformation qui me provoque des otites à répétition. J’ai été opérée six fois mais rien n’y fait. C’est une bataille au quotidien et rien ne dit que je pourrai faire ce métier toute ma vie», confie-t-elle dans «Télé 7 Jours». En plus, ce problème engendre des conséquences sur d’autres aspects de sa vie. La jeune femme, qui rêve de visiter le Japon, pays qui la passionne, ne peut pas prendre l’avion. «Je me suis promis d’y aller en Transsibérien très bientôt», dit-elle.