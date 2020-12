France : Hospices de Beaune: un nouveau record pour la pièce phare

Le record établi par la «pièce de charité» a balayé les craintes des Hospices de Beaune de voir la vente ternie par la crise et les atermoiements concernant sa tenue.

Malgré les crises sanitaire et économique, la 160e vente des Hospices de Beaune (Côte d’Or) a établi dimanche un nouveau record. Une «pièce de charité» a été vendue 780’000 euros à un Chinois, un montant inégalé.

«On aimerait rendre hommage à tous les soignants, en France et dans le monde, qui luttent jour et nuit contre cette épidémie», a déclaré l’acheteur, un Chinois qui a voulu conserver l’anonymat et avait donné mandat à la maison Bichot, traditionnellement le premier acheteur de la vente. «On va surmonter cette épreuve humaine», a ajouté l’acheteur chinois sous un concert d’applaudissements.