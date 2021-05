Cuba : Hospitalisation d’un artiste en grève de la faim

Luis Manuel Otero Alcantara observait une grève de la faim à son domicile pour dénoncer la saisie de plusieurs de ses œuvres par les forces de l’ordre.

«Luis Manuel n’arrive plus à tenir debout, il a la peau et la bouche gercées, il n’urine et ne parle plus. La gorge enflammée», avait indiqué samedi sur Twitter Amaury Pacheco, poète et membre du MSI.