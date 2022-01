Pandémie : Hospitalisations liées au Covid sous-estimées

En 2020, on a dénombré 20’000 hospitalisations à cause du coronavirus. Or les statistiques tendent à montrer qu’il y en a eu au moins 31’000.

Tous les cantons n’ont pas comptabilisé de la même manière le nombre de personnes qui se sont retrouvées à l’hôpital à cause du Covid-19. 20min/Marvin Ancian

Les chiffres des hospitalisations liées au Covid-19 sont plus élevés que prévu. Les statistiques hospitalières de l'Office fédéral de la statistique (OFS) font état d’environ 31’000 personnes prises en charge dans les établissements de soins en Suisse, en 2020. Jusqu’à présent, on s’était basé sur les chiffres de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) pour estimer à environ 20’000 le nombre d’entrées à l’hôpital. À la demande de la «NZZ», l’OFS a ventilé ses statistiques par canton. Les données montrent que, alors qu’à Neuchâtel, au Tessin ou à Glaris, presque autant de cas ont été déclarés à l’OFSP que ceux qui apparaissent dans les statistiques de l’OFS, à Genève et à Zoug, ce ne sont qu’environ 30% des cas, et dans le Jura, un peu plus de 40%. Ces deux cantons rejoignent ainsi le Tessin en tête des cantons les plus touchés alors qu’ils n’apparaissaient auparavant qu’en milieu de classement.

Mort du, ou avec le coronavirus?

Ces différences sont difficiles à expliquer. La discipline dans l’envoi des déclarations à l’OFSP est mise en avant comme hypothèse. Mais cela ne reste que supputation. Pour l’heure, les chiffres pour 2021 ne sont attendus que pour fin novembre 2022. Par ailleurs, l’OFS doit encore distinguer les causes de décès, entre les personnes mortes du coronavirus et celles dont le coronavirus n’est pas la cause du décès. On ne sait pas quand cette précision sera publiée.