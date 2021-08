Football - Hospitalisé à cause du Covid, De Rossi défend le vaccin

« J ’ ai été immédiatement malade avec une forte fièvre, mais je l ’ ai sous-estimé e , explique-t-il. J ’ avais lu qu ’ à mon âge, 37 ans, vous aviez au plus trois jours de fièvre. Au lieu de cela, la température est monté e crescendo. J ’ ai vécu trois phases: la première, épuisante, avec de vrai s malaise s : la toux toute la journée et des nausées. La seconde, de peur: à l ’ hôpital de Spallanzani (à Rome) les médecins, que je ne cesserai jamais de remercier, ont changé de visage. J ’ ai été sous oxygène pendant quatre jours. La troisième phase a été celle de l ’ attente: une fois les symptômes passés, je suis resté positif pendant 18 jours, sans pouvoir sortir . »

Et de poursuivre: «J e suis vacciné et je n ’ ai jamais été contre. Je peux comprendre les personnes âgées qui ont peur des réactions, mais les manifestations de ceux qui parlent de complots et nient le Covid, je les considère comme de la pure folie. Avoir des gens autour de soi qui pensent ainsi, cela fait peur. Le vaccin , c ’ est le seul moyen de reprendre une vie normale. Les obligations et les impositions me rendent toujours malade . O n ne peut pas toucher à la démocratie, mais ta liberté de choisir ne peut pas affecter ma santé . »