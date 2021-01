Fribourg : Hostie: dans la bouche, sur la langue ou la main?

La crise sanitaire a également bouleversé les pratiques religieuses. La communion est appliquée avec des divergences de point de vue.

La question sur la manière de communier ne suscite pas de réactions unanimes au sein de l’Eglise. «Nous recommandons vivement aux fidèles de privilégier l’hostie dans la main», a tranché Charles Morerod dans La Liberté. Mais l’évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, Charles Morerod rappelle que «la communion sur la langue n’est pas interdite et la Conférence des évêques suisses n’a pas tranché la question.» D’autant plus que pour le Vatican, «tout fidèle a le droit de recevoir, selon son choix, la sainte communion dans la bouche».