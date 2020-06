Actualisé il y a 1h

Genève

Hôtel Richemond: Covid-19 invoqué à tort pour un licenciement collectif?

L’établissement de luxe pourrait se séparer de la quasi totalité de son personnel dès l’été. Les employés demandent de la transparence et du respect.

de Maria Pineiro

L’Hôtel Le Richemond pourrait être le premier à procéder à un licenciement collectif dans la branche. Photo:Laurent Guiraud. TDG

Début avril, en pleine crise du Covid-19, les employés de l’hôtel Le Richemond, à Genève, recevaient par courriel les remerciements du président de la société gestionnaire pour leur engagement et le maintien de l’établissement ouvert. Dans la missive rendue publique lundi par le syndicat SIT, Eric Favre semblait confiant: «Restons positifs pour la suite et le renouveau du Richemond.» Il évoquait les projets de rénovation, qui suivaient leur cours et assurait les travailleurs que l’hôtel resterait ouvert durant le chantier. Fin mai, c’est la douche froide. Les collaborateurs apprennent l’ouverture d’une procédure de consultation en vue d’un possible licenciement collectif à compter du mois de juillet 2020. Motif invoqué: la crise du Covid-19, «catastrophique pour l’ensemble de l’économie», et des «perspectives de reprise d’activité à court et moyen terme quasiment nulles». Une procédure de consultation est ouverte jusqu’au 12 juin, afin que les collaborateurs puissent s’exprimer. Ensuite, les licenciements pourraient être formalisés. Il est prévu que l’hôtel ferme ses portes jusqu’au redémarrage de l’activité touristique.

Pour les 130 personnes concernées, c’est le choc, ce d’autant plus que depuis mars, le personnel est au chômage partiel. Paul*, délégué syndical, témoigne: «Nous avons joué le jeu, accepté la réduction de l’horaire de travail (RHT), accédé à toutes les demandes de la direction. On nous a dit que c’était pour préserver l’emploi. Certains d’entre nous sont dans la maison depuis des décennies». Ce que lui et ses collègues exigent aujourd’hui, c’est du «respect et de la transparence». Dans le cadre de la procédure de consultation, ils ont été invités à émettre des propositions, mais disent manquer d’informations. «Au vu des conditions, il s’agit d’une mascarade», fustige Laurent*.

Raisons cachées derrière le Covid-19?

Les employés ont mandaté le syndicat SIT pour les représenter. Celui-ci entend «préserver les empois et les revenus, le cas échéant, négocier un plan social, même si légalement l’entreprise n’y est pas tenue», a souligné Marlène Cavalhosa Barbosa, secrétaire syndicale. Elle déplore que les courriers envoyés à la direction n’aient reçu aucune réponse. Le SIT dénonce le manque de communication et fait état de soupçons concernant les véritables raisons de cette fermeture et de la suppression des emplois. En effet, dans la lettre d’annonce d’un probable licenciement collectif, il est indiqué que «des travaux de réfection du bâtiment seront menés pendant cette période d’inactivité», ce qui semble contredire le précédent courrier. Si le SIT dit comprendre la volonté de procéder à ces travaux «alors que l’hôtel est aux trois-quarts vide, se débarrasser sans ménagement de l’ensemble de son personnel et sans plan social, alors que l’établissement est en mains d’une milliardaire n’est pas acceptable». Le syndicat fait également état de rumeurs sur la volonté de la société qui gère les lieux, de céder la gestion au groupe Kempinski, «établi à Genève, mais qui ne chapeaute plus d’hôtels au bout du lac», précise Davide De Filippo, cosecrétaire général. Le groupe nous a répondu avoir pour principe de ne pas commenter de rumeurs.

Face à ces incertitudes, les collaborateurs du palace se disent prêts à se battre afin d’être considérés et notamment d’obtenir des assurances formelles quant à un réengagement à l’heure de la réouverture: «L’âme du Richemond, c’est nous, s’exclame Eléonore*. Le marbre, ils peuvent le remplacer, pas notre savoir-faire».

Le directeur de l’hôtel, André Cheminade, balaie ces deux hypothèses. «Des rumeurs qui courent depuis 2011 au moins et que nous avons plus d’une fois contestées. Aucune rénovation n’est actuellement envisagée. La seule et unique raison de cette fermeture temporaire, c’est la situation catastrophique dans laquelle nous a plongé le Covid-19.» Il indique avoir répondu lundi au syndicat et avoir accédé à sa demande de prolongation du délai de consultation qui sera reporté d’une semaine, à savoir au 19 juin. «Il s’agit de nous donner du temps afin de prendre les bonnes décisions. Par ailleurs, nous avons pris note avec intérêt des propositions des collaborateurs et mis en oeuvre un certain nombre de mesures proposées», précise le directeur. André Cheminade insiste sur le fait, que, pour l’heure, aucune décision de licenciement collectif n’a été prise. Enfin, le directeur de l’établissement émet des doutes quant à la représentativité du SIT: «Nous leur avons demandé des justificatifs démontrant qu’ils avaient bien été mandatés par nos collaborateurs. Nous n’avons pas encore reçu ces documents.» Enfin, si le Richemond devait effectivement fermer, le directeur affirme qu’il est toujours mieux de réembaucher des personnes qui connaissent la maison, sans toutefois pouvoir s’engager formellement auprès des collaborateurs.