Hôtellerie-restauration: Pétition lancée pour pousser les patrons à se mettre à table

Le secteur de l’hôtellerie-restauration est de plus en plus confronté à une pénurie de personnel. Non seulement le personnel qualifié se retire, mais en plus la relève fait défaut. En cause notamment: les salaires trop bas. En outre, «l’image du secteur est actuellement très mauvaise», selon Roger Lang de l’organisation professionnelle Hotel & Gastro Union. Du coup les syndicats montent au front via une pétition pour inciter les employeurs à négocier une nouvelle CCT.