Naufrage sur le lac Majeur: Hôtels de luxe, villas de rêve et dépôts en Suisse au coeur de l’enquête

Le mystère entourant la présence d’agents des services de renseignements israéliens et italiens sur le bateau qui a fait naufrage lundi sur le lac Majeur reste entier. Le «Corriere della Sera» , qui mène l’enquête, rapporte que les passagers du voilier ont débarqué sur l’île des Pêcheurs, la plus petite des Îles Borromées, pour manger au restaurant. Ils étaient habillés de manière décontractée, peut-être pour se fondre dans la masse. L’établissement a-t-il servi de base arrière pour une mission d’infiltration?

Ce qui intrigue surtout le média italien, c’est la région où est survenu le drame, qui a fait quatre morts. Plus précisément la rive du côté piémontais, dans la région de Verbania. Selon le quotidien, les arrivées de personnalités russes «de poids» se sont multipliées ces derniers temps dans le coin. Ces individus se concentrent sur le réaménagement et l’ouverture d’hôtels. L’objectif avoué, pour autant que ce ne soit pas une couverture, est de déplacer les investissements du lac de Côme dans la région.

Discrets déplacements

Or, depuis le début de la guerre en Ukraine, il est interdit d’exporter des capitaux de Russie. Cette règle est toutefois facilement contournée grâce à des dépôts effectués en Suisse, à des sociétés italiennes ou étrangères appartenant à des amis. Ou encore, grâce aux allers et retours des épouses et maîtresses de magnats. Celles-ci atterrissent à l’aéroport de Malpensa et roulent uniquement en voitures avec chauffeur, pour minimiser les traces de leurs déplacements. Elles se rendent surtout dans les banques de la région de Lugano (TI).