Vacances en Suisse – Hôtels en Suisse: petits bijoux au coeur des Alpes

Hôtel Bellevue des Alpes

L’ Hôtel Bellevue des Alpes , situé sur la Petite Scheidegg (Oberland bernois) , a déjà enchanté plusieurs générations de touristes avec son panorama sur l’Eiger, le Mönch et la Jungfrau. De célèbres alpinistes et divers grands noms de la culture et de la bonne société ont logé dans ces murs historiques et, comme maintenant encore, marché dans la poudreuse fraîche au petit matin.