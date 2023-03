Genève: Hôtels offerts par un privé à des oeuvres d’entraide

Genève : Hôtels offerts par un privé à des œuvres d’entraide

C’est un geste «extraordinaire» qui constitue une «superbe opportunité». Plusieurs œuvres d’entraide n’en reviennent pas du cadeau que leur a offert la fondation privée Hans Wilsdorf. Cette dernière en effet racheté trois hôtels en ville, dont elle a remis les clés au Collectif d’associations pour l’urgence sociale (CausE) - qui regroupe l’Armée du Salut, Caritas et le Centre social protestant, notamment – mais aussi à la fondation Cœur des Grottes ainsi qu’à la Croix-Rouge genevoise. Ces institutions pourront transformer les lieux en hébergement social. De quoi augmenter de manière importante leur capacité d’accueil pour les plus démunis, ou encore pour des femmes et des enfants victimes de violences.