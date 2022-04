Hôtels suisses salués pour l’accueil des chiens

Pour établir son classement, le portail a pris en compte différents éléments tels que le niveau des équipements, le service et l’avis des clients sur différentes plateformes. Le Gravas a été particulièrement apprécié pour son hospitalité et son grand terrain clôturé idéal pour les chiens. Les chambres sont confortables et elles disposent d’une gamelle pour manger et boire ainsi que d’une caisse pliable pour l’animal.