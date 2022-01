Littérature : Houellebecq promis à un best-seller avec «Anéantir»

L’éditeur de l’écrivain a misé sur un premier tirage de 300’000 exemplaires, contre 400’000 en septembre pour la référence Guillaume Musso.

«Anéantir», le huitième roman de Michel Houellebecq, est arrivé dans les rayons vendredi et semble promis à un démarrage en trombe après avoir suscité déjà une myriade de commentaires et critiques, élogieux souvent, acerbes parfois.

Cette longue fiction (736 pages) anticipe les années 2026 et 2027 où «la France [est] en déclin» mais les élites bourgeoises ne s’en sortent pas si mal.

L’influent écrivain français n’est pas celui qui vend le plus de livres dans son pays. Mais Flammarion a misé sur un premier tirage considérable de 300’000 exemplaires, contre 400’000 en septembre pour le champion national Guillaume Musso.

Déjà traduit en plusieurs langues

Preuve de son succès au-delà des frontières: les traductions italienne («Annientare»), allemande («Vernichten») et grecque paraissent entre vendredi et mardi. L’anglaise attendra le second semestre.