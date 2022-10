Les acteurs de House of the Dragon pas remplacés

Série : «House of the Dragon»: les acteurs ne changeront plus

Le créateur et scénariste de la série l’a promis: à partir de la deuxième saison, il n’y aura aucun saut dans le temps.

1 / 4 Milly Alcock incarne Rhaenyra dans les cinq premiers épisodes de la saison 1 de «House of the Dragon». Ollie Upton/HBO C’est ensuite Emma D’Arcy qui joue le rôle de la princesse. Ollie Upton/HBO Emily Carey est Alicent dans les cinq premiers épisodes. Ollie Upton/HBO

Le remplacement d’une partie du casting dans l’épisode 6 de «House of the Dragon» avait perturbé passablement de spectateurs. D’autant plus que le changement, provoqué par un saut dans le temps de l’intrigue, avait surtout touché les actrices, à commencer par Milly Alcock et Emily Carey auquelles ont succédé Emma D’Arcy et Olivia Cooke. Les acteurs, Matt Smith en tête, avaient eux été relativement épargnés.

Que les fans de la série se rassurent, tout cela est terminé. «Pour récompenser notre merveilleux public de nous avoir suivis dans tous ces sauts dans le temps et ces changements de comédiens, je confirme que c’est fini. Désormais, nous raconterons l’histoire en temps réel. Les acteurs joueront leur rôle jusqu’à la fin, nous ne changerons personne», a assuré Ryan Condal, créateur et scénariste de «House of the Dragon» à Deadline.

Et si l’Américain a fait ce choix, ce n’est pas seulement pour satisfaire les spectateurs, mais également parce que devoir changer une partie du casting au milieu d’une saison n’avait encore jamais été fait auparavant et que ça lui avait vraiment «foutu les jetons». «Ça a aussi foutu les jetons à HBO, mais ils ont été courageux et ont dit: «Nous sommes HBO, nous avons accepté ça et nous allons le faire.» Je leur en suis extrêmement reconnaissant», a ajouté Ryan Condal.