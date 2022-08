Série : «House of the Dragon»: les premières critiques

Quelques chanceux ont eu l’occasion de découvrir le préquel de «Game of Thrones» avant tout le monde. Voici ce qu’ils en ont pensé.

Paddy Considine et Milly Alcock dans le premier épisode de «House of the Dragon». Ollie Upton / HBO

Trois ans après le final de «Game of Thrones», qui avait fait l’unanimité contre lui, l’attente est grande autour de «House of The Dragon», préquel de la série phénomène de HBO. Alors que le premier épisode de cette série sera proposé dimanche 21 août 2022 aux États-Unis – et dans la nuit de dimanche à lundi sur la RTS et sur blueTV – plusieurs personnes ont pu le regarder en avance. Voici ce qu’elles en ont pensé (sans spoiler).

Bonne nouvelle, les critiques sont bonnes, très bonnes même. La série étant qualifiée de «fantastiques», «absolument géniale» et de «plaisante surprise après la saison 8 de «Game of Thrones». La majorité met en avant l’esthétique, le jeu des acteurs – avec une mention spéciale pour Matt Smith qui a de nombreuses scènes de sexe – les dragons et le scénario, bien que certains regrettent une entrée en matière un peu longuette. Comme pour «Game of Thrones», les âmes sensibles sont averties: «House of the Dragon» n’est pas «La petite maison dans la prairie». Sang, sexe et violence sont au programme.

Adaptation du roman «Feu et sang», écrit par George R. R. Martin, «House of the Dragon» se déroule 200 ans avant les événements racontés dans «GoT» et met en scène le début de la chute de la maison Targaryen avec notamment la guerre de succession connue sous le nom de Danse des dragons.