House of the Dragon: une saison 2 plus courte

Matt Smith joue le rôle de Daemon Targaryen dans «House of the Dragon».

Prévue pour l’été 2024, la deuxième saison de «House of the Dragon» – dont le lancement avait été le meilleur jamais réalisé pour une série sur HBO – est attendue avec impatience par les fans des écrits de George R. R. Martin. Et alors que la production vient de commencer, Deadline annonce une mauvaise nouvelle: cette future saison sera plus courte que la première.