TF1 - «HPI»: la série policière prépare déjà sa suite

«On ne veut pas perdre ce qui fait l’âme de «HPI»! Créatrice de la fiction qui a cartonné sur TF1 (en moyenne 10 millions de téléspectateurs par épisode), Alice Chegaray-Breugnot s’est confiée à « Première » sur la suite: «On est en écriture depuis déjà pas mal de temps. Parce que si on s’installe dans une saisonnalité, il faut pouvoir être là au rendez-vous d’avril prochain!»

Sans ne rien divulgacher, on vous en dit un peu plus sur cette nouvelle saison. Premièrement, malgré l’emploi du temps chargé des comédiens, Audrey Fleurot, Mehdi Nebbou et les autres sont partants pour rempiler. Un nouveau personnage important rejoindra le commissariat.