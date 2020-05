Burkina Faso

HRW accuse les forces de l'ordre d'avoir tué 31 civils

Dénonçant une «parodie brutale d'opération antiterroriste», l'ONG demande une enquête sur ces meurtres datant du 9 avril.

Uniquement des hommes de la communauté peule ciblés

Le Burkina fait face depuis 2015 -comme ses voisins le Mali et le Niger - à des violences meurtrières croissantes perpétrées par des groupes djihadistes, parfois entremêlées de conflits intercommunautaires, qui ont fait plus 800 morts et près de 860'000 déplacés. Les violences djihadistes, mêlées à des conflits intercommunautaires, qui touchent l'ensemble du Sahel ont fait au total 4000 morts au Mali, au Niger et au Burkina Faso en 2019, selon l'ONU.