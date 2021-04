Conflit israélo-palestinien : HRW dénonce un «crime d’apartheid» d’Israël contre les Palestiniens

C’est la première fois qu’une grande ONG internationale utilise le terme «apartheid» pour désigner les politiques d’Israël à l’égard des Palestiniens.

Des ONG israéliennes utilisent depuis quelques mois le terme «apartheid» pour désigner les politiques d’Israël à l’égard des Arabes israéliens --descendants des Palestiniens restés sur leurs terres après la création de l’État hébreu-- et des Palestiniens de Cisjordanie occupée, Gaza sous blocus et Jérusalem-Est annexée. Mais c’est la première fois qu’une grande ONG internationale de défense des droits humains la reprend à son compte.

«Oppression systématique»

Lorsque cette «domination délibérée» s’ajoute à une «oppression systématique» et à des «actes inhumains», «il s’agit du crime d’apartheid», conclut HRW, disant se fonder sur la définition légale de l’apartheid et non sur une comparaison avec l’ancienne politique raciale de l’Afrique du Sud. «Depuis des années, nous disons que nous sommes proches de l’apartheid (en Israël/Palestine), et je crois qu’il est maintenant clair que le seuil a été franchi», a déclaré à l’AFP Omar Shakir, auteur de ce rapport de 200 pages.