France : Huan Huan, la femelle panda du zoo de Beauval, attend des jumeaux

Trois jours après avoir confirmé la grossesse du plantigrade, la direction du parc animalier français a annoncé vendredi qu’il attendait deux bébés.

Fin mars, les deux pandas géants, Huan Huan («joyeuse») et Yuan Zi («rondouillard»), l’une des principales attractions du zoo, avaient tenté de s’accoupler, sous l’œil des vétérinaires et soigneurs. Une insémination artificielle avait également été réalisée par précaution, la femelle panda n’étant féconde que 24 à 48 heures par an.