Smartphone : Huawei jure de reprendre sa place sur le trône

Anéanti par les sanctions américaines, le géant chinois n’abdique pas et promet de retrouver sa place de No 1 occupée brièvement.

Les temps sont durs pour Huawei. Les sanctions commerciales américaines privant le fabricant de composants et de services américains ont fait leurs effets. Huawei n’occupe plus qu’une place marginale dans le classement des smartphones. Mais il est loin de baisser les bras. Son président, Guo Ping, a affiché les ambitions du groupe en promettant la reprise du trône de fabricant No 1 de smartphone qu’il a occupé brièvement devant Samsung et Apple.