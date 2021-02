Télécoms : Huawei perd des plumes même en Chine

La part de marché du fabricants chinois de smartphones dans son pays s’est effondrée au dernier trimestre 2020 sous l’effet des sanctions américaines.

D’après l’étude de Canalys, cette situation a plombé les ventes du géant chinois sur son marché fin 2020. Au quatrième trimestre, Huawei a vendu en Chine 18,8 millions de téléphones (-44% sur un an). Et sa part de marché dans le pays s’est réduite à 22%, contre 38% un an plus tôt.