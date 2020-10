Ventes de smartphones : Huawei perd sa couronne au profit de Samsung

Le fabricant chinois n’est plus le 1er vendeur mondial de smartphones, tandis que son compatriote Xiaomi ravit la 3e place du classement à Apple au 3e trimestre.

Visé par des sanctions américaines, Huawei a vendu au troisième trimestre 51,7 millions de téléphones (-23% sur un an). Dans le même temps, son rival sud-coréen Samsung écoulait 80,2 millions d’appareils (+2% sur un an) et était de nouveau premier fabricant mondial, d’après l’étude de Canalys publiée jeudi.