Smartphone : Huawei prêt à couper ses derniers liens avec Google

Les nouveaux appareils de la firme chinoise tourneront dès avril sous le système d’exploitation maison.

Le smartphone pliable Mate X2 fera partie des premiers modèles équipés de Harmony OS. Huawei l’a annoncé lundi lors de la présentation de l’appareil. Attendue fin mars, la nouvelle gamme P50 bénéficiera également du déploiement de ce système d’exploitation maison. Les générations précédentes de P30 et de P40 pourront aussi en être équipées. Huawei assure qu’il appartiendra aux clients de conserver l’actuel EMUI ou de passer à Harmony OS, tous deux très proches technologiquement. Entre 300 et 400 millions d’appareils fonctionnant avec Harmony OS sont attendus d’ici à la fin de l’année.

Le déploiement de l’OS maison marquera la fin de la mue du géant chinois, privé de licence Android et des applications Google sur décision américaine. AppGallery, sa boutique d’applications, est déjà opérationnelle. Huawei dit avoir repensé son interface et amélioré les fonctions de navigation. Mais il en faudra certainement davantage pour faire oublier le PlayStore de Google. On ne trouve pas trace des applications du groupe Facebook ni bien sûr de celles de la firme de Mountain View. Par l’intermédiaire de son moteur de recherche Petal (gopetal.com), le géant chinois propose de les obtenir via des boutiques alternatives comme APKPure, APKmirror ou encore Aptoide. Mais ces adresses sont loin d’offrir toutes les garanties de sécurité nécessaires et il faut souvent se contenter de versions web de l’application recherchée, comme c’est le cas pour YouTube.