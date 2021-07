Industrie automobile : Huawei signe un contrat 4G pour des voitures Volkswagen

Le constructeur allemand et le géant chinois de la téléphonie vont collaborer. Cet accord est le plus important signé par Huawei dans le secteur automobile.

Le groupe privé basé à Shenzhen (sud de la Chine) cherche depuis plusieurs mois à se diversifier tous azimuts en raison des sanctions américaines qui perturbent sa chaîne d’approvisionnement et sa production de smartphones.

Accord le plus important jamais signé

Huawei a présenté le nouvel accord comme le plus important qu’il ait jamais signé dans le secteur automobile. Le nom du fournisseur en question et le montant de la transaction n’ont toutefois pas été révélés. L’accord comprend une licence relative aux brevets 4G de Huawei et s’appliquera aux véhicules Volkswagen faisant appel à la connectivité sans fil.