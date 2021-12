Mobile : Huawei sort un mobile à clapet inspiré du Z Flip3

La firme chinoise a dévoilé en Chine un smartphone pliant baptisé P50 Pocket, concurrent direct du produit similaire de Samsung.

Sa commercialisation est pour le moment réservée au marché chinois où il est proposé au prix de 8988 yuans (près de 1300 francs) dans sa version 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le modèle Premium (12 Go de RAM et 512 de stockage), lui, atteint les 10’988 yuans (plus de 1580 francs).