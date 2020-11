Télécoms : Huawei vend sa marque Honor à cause des sanctions US

Honor, une marque d’entrée de gamme, a été achetée par un consortium de 40 entreprises chinoises. Huawei ne parvenait pas à suffisamment s’approvisionner en composants électroniques en raison des sanctions infligées par les États-Unis.

Honor, une marque d’entrée de gamme, a été achetée par un consortium de 40 entreprises chinoises comprenant des distributeurs, des agents et d’autres sociétés dont la survie dépend de celle de la marque, ont indiqué Huawei et ce consortium dans des communiqués séparés.

Accusations d’espionnage

Honor, marque destinée principalement aux jeunes et aux petits budgets, vend, selon Huawei, quelque 70 millions de téléphones par an. Après cette vente, Huawei ne dispose plus d’aucune action et «n’est plus impliqué dans la gestion des affaires ni dans les prises de décision de la nouvelle entreprise Honor», a-t-il précisé.