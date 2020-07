Lausanne

Huawei vise la tête du marché suisse des smartphones

De passage dans la capitale vaudoise, le directeur de Huawei Suisse ne cache pas son ambition, malgré l’absence des services de Google sur les derniers mobiles de la marque.

Le ciel s’est un peu plus assombri cette semaine pour Huawei, déjà bousculé par des sanctions américaines qui l’empêchent depuis plus d’une année de collaborer avec des entreprises américaines. La Federal Communications Commission (FCC), régulateur des télécoms aux États-Unis, a officiellement inscrit sur une liste noire l’entreprise technologique chinoise, ainsi que sa compatriote ZTE, les désignant comme des menaces pour la sécurité nationale.

Cela n’empêche pas la firme de voir l’avenir avec optimisme. À l’image de celle de Steven Huang, directeur de Huawei Suisse depuis un peu plus de 2 ans. «Comme on dit en Chine, il y a toujours un arc-en-ciel, après la pluie» commente-t-il sur la situation actuelle. En compagnie de Christa Rigozzi, Miss Suisse 2006 et ambassadrice nationale de la marque, il invitait jeudi les médias dans un palace de Lausanne afin de découvrir et tester les derniers produits de la firme et leur parler du développement de l’entreprise, ainsi que de sa propre plateforme HMS (Huawei Mobile Services).