Nyon (VD): Hublot va s’agrandir et doubler son nombre d’employés 

La manufacture horlogère Hublot va bientôt s’agrandir à Nyon (VD). De deux bâtiments actuellement, elle va passer à quatre, rapporte le quotidien «La Côte». Le premier s’étendra sur 15’000 m² et sera consacré à l’augmentation des capacités de production de la marque. Le second, prévu sur 3000 m², accueillera notamment un restaurant, un auditorium, un showroom, un fitness et une crèche. Le site nyonnais, où s’affairent à ce jour 440 employés, devrait en réunir 800 à l’horizon 2035. L’enquête publique ayant été bouclée il y a peu, les travaux devraient débuter en septembre et s’achever fin 2025.