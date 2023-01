Belgique : Hué et insulté par ses codétenus, des images de Marc Dutroux font le buzz

Des images du pédophile Marc Dutroux ont été récemment publiées sur les réseaux sociaux. On y aperçoit le Belge marcher dans la cour de la prison et se faire insulter par d'autres détenus.

Postées dimanche sur TikTok, les images comptent déjà plus de 2 millions de vues. Le pédophile belge apparaît seul dans la cour de la prison de Nivelles, avec une longue chevelure grise et des vêtements légers. En fond, on peut entendre diverses insultes proférées à son encontre par ses codétenus depuis leur cellule. Ce qui n'empêche pas le condamné de poursuivre sa promenade, sans compter le bombardement de plusieurs projectiles: brosses de toilettes œufs, ou bouteilles. Semblant consterné, voire «énervé» selon la légende de la publication, l'homme effectue plusieurs bras d'honneur en guise de réponse.

D'autres images ont été diffusées sur le même compte privé TikTok. On y voit le pédophile belge avec la même tenue, se promener dans la cour tout en s'étirant. L'utilisateur écrit en légende: «Il se prépare pour la sortie». Pour rappel, Marc a été condamné en 2004 à la prison à perpétuité pour l’enlèvement et le meurtre de Julie Lejeune, Mélissa Russo, An Marchal et Eefje Lambrecks. Deux autres de ses victimes, Sabine Dardenne et Laetitia Delhez ont survécu à leur enlèvement.