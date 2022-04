Cause animale : Hugo Clément en colère contre Rayane Bensetti

Le journaliste en veut au comédien après avoir vu une vidéo où ce dernier nourrit un ours en cage.

Habitué à réagir quand il voit des images d’animaux maltraités sur les réseaux sociaux, Hugo Clément est de nouveau monté au créneau. La raison? Dimanche 17 avril 2022, Rayane Bensetti a partagé une vidéo sur Instagram où on le voit dans une cage face à un ours récupérant une sucrerie de sa bouche. Une scène qui a scandalisé le journaliste, très engagé pour la cause animale, qui lui a aussitôt fait savoir son mécontentement. «Cher Rayane Bensetti, cet ours que vous nourrissez avec un chamallow passe sa vie enfermé dans des petits espaces et est contraint d’effectuer des numéros contre nature pour amuser le public. Ne participez pas à ça s’il vous plaît et ne laissez pas penser à vos abonnés que c’est normal», lui a-t-il écrit.